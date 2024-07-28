Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
По РС 1816 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
1787
Сын: Егор Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федоров
Большое Никольское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
По РС 1811 года. 1757-1758 г.р. по РС 1816 года
Смерть
Неизвестно