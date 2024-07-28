Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

По РС 1816 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Федоров

Рождение ребёнка
1787

Сын: Егор Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федоров

Большое Никольское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
По РС 1811 года. 1757-1758 г.р. по РС 1816 года
Смерть
Неизвестно

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