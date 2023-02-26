Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Георгий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Матвей (Фёдоров)
Мать ребёнка: ?
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно