Андреев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972

Отец: Андреев Николай Викторович

Мать: Андреева (Коробенкова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1998

Сын: Андреев Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.2009

Дочь: Андреева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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