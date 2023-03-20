Афанасьева (Давыдова) Дарья Александровна
женский, родилась 24.09.1919, Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 24.08.1993, Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецДавыдов Александр Васильевич17.08.1879 г.р.
МатьДавыдова (Лопухина) Екатерина Сергеевна08.01.1888 г.р.
Супруги
Афанасьев Дмитрий Николаевич22.01.1907 г.р.
Дети
Афанасьев Михаил Дмитриевич17.08.1947 г.р.
Афанасьев Григорий Дмитриевич?.08.1949 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1919
Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1947
Сын: Афанасьев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
?.08.1949
Сын: Афанасьев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1952
Дочь: Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Николаевич
Смерть
24.08.1993
Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область