Афанасьева (Давыдова) Дарья Александровна 24.09.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьева (Давыдова) Дарья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.09.1919, Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 24.08.1993, Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Давыдов Александр Васильевич17.08.1879 г.р.
Мать
Давыдова (Лопухина) Екатерина Сергеевна08.01.1888 г.р.
Супруги
Афанасьев Дмитрий Николаевич22.01.1907 г.р.
Дети
Афанасьев Михаил Дмитриевич17.08.1947 г.р.
Афанасьев Григорий Дмитриевич?.08.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1919

Отец: Давыдов Александр Васильевич

Мать: Давыдова (Лопухина) Екатерина Сергеевна

Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.1947

Сын: Афанасьев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
?.08.1949

Сын: Афанасьев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
21.03.1952

Дочь: Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Афанасьев Дмитрий Николаевич

Смерть
24.08.1993
Кулеватово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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