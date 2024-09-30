Руйхи (Сиркия) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руйхи (Сиркия) Елизавета Ивановна

Место рождения

Лемпилево, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Лемпилево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руйхи Александр Павлович

Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.07.1903

Муж: Руйхи Павел Андреевич

Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Руйхи Андрей Павлович

Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1913

Дочь: Руйхи (Руйхи) Анна Павловна

Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Руйхи Иван Павлович

Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.10.1916

Дочь: (Руйхи) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1918

Дочь: (Руйхи) Эльза-Мария Павловна

Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.11.1920

Дочь: (Руйхи) Эльза Павловна

Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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