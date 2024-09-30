Руйхи (Сиркия) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич
Бракосочетание
20.07.1903
Рождение ребёнка
25.06.1909
Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1913
Дочь: Руйхи (Руйхи) Анна Павловна
Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1915
Сын: Руйхи Иван Павлович
Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1916
Дочь: (Руйхи) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1918
Дочь: (Руйхи) Эльза-Мария Павловна
Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич
Рождение ребёнка
23.11.1920
Дочь: (Руйхи) Эльза Павловна
Отец ребёнка: Руйхи Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно