Филиппенкова Ирина Савериевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1903 год - вдова.
Рождение ребёнка
15.01.1903 ст.
Сын: Филиппенков Павел
Отец ребёнка: не указан
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Федоровка, Суражский район, Брянская область
На 1903 год - крестьянка деревни Федоровки Нивнянской волости Мглинского уезда Черниговской губернии.
Смерть
Неизвестно