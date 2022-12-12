Филиппенкова Ирина Савериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппенкова Ирина Савериевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1903 год - вдова.
Рождение ребёнка
15.01.1903 ст.

Сын: Филиппенков Павел

Отец ребёнка: не указан

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Федоровка, Суражский район, Брянская область
На 1903 год - крестьянка деревни Федоровки Нивнянской волости Мглинского уезда Черниговской губернии.
Смерть
Неизвестно
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