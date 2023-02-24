Павел Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Василей (Еделка Славкинов)
Мать: Татьяна Телятникова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Трифон Павлов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Наум Павлов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайлова
Смерть
1785