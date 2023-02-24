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Павел Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Василей (Еделка Славкинов)

Мать: Татьяна Телятникова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Трифон Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Наум Павлов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайлова

Смерть
1785
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