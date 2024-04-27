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Копейкин Евлампий Иванов

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Копейкин Иван Васильев

Мать: Копейкина Федота Федорова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копейкин Иван Евлампиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Копейкин Василий Евлампиев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1815

Сын: Копейкин Филат Евлампиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Копейкин Василий Евлампиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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