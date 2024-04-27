Копейкин Евлампий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Копейкин Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Копейкин Василий Евлампиев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Копейкин Василий Евлампиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно