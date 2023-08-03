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Рахшанов Михаил Степанович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: Рахманова Дарья Андреевна

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Образование
Неизвестно
4 класса
Работа или профессия
До 1940
рабочий Кондуктор
Призыв на военную службу
15.10.1940
Лев-Толстовский РВК Рязанская обл., Лев-Толстовский р-н красноармеец 36 зсбр
Военная награда
19.04.1943
223 азсп 55 А
Смерть
Неизвестно

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