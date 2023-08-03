Рахшанов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Образование
Неизвестно
4 класса
Работа или профессия
До 1940
рабочий Кондуктор
Призыв на военную службу
15.10.1940
Лев-Толстовский РВК Рязанская обл., Лев-Толстовский р-н красноармеец 36 зсбр
Военная награда
19.04.1943
223 азсп 55 А
Смерть
Неизвестно