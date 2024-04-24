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Егоров Афанасий Осипович

Место рождения

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Егоров Осип Федорович

Мать: Егорова Евдокия Андреевна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1851 ст.

Жена: Егорова Евдокия Ивановна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1854

Сын: Егоров Николай Афанасиевич

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Егоров Павел Афанасиевич

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Егорова Евлампия Афанасиевна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Егоров Сергей Афанасиевич

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Александровна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.01.1879 ст.

Жена: Егорова Екатерина Александровна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Сын: Егоров Николай Афанасиевич

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Александровна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Егоров Михаил Афанасиевич

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Александровна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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