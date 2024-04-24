Егоров Афанасий Осипович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Егоров Осип Федорович
Бракосочетание
04.02.1851 ст.
Жена: Егорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1854
Сын: Егоров Николай Афанасиевич
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Егорова Евлампия Афанасиевна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Егоров Сергей Афанасиевич
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Александровна
Бракосочетание
21.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Сын: Егоров Николай Афанасиевич
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Егоров Михаил Афанасиевич
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно