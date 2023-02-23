Викторова Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1868
Сын: Викторов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Викторов Василий Михайлов
Рождение ребёнка
11.11.1870
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Викторов Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно