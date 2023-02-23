Викторова Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикторова Анна Егорова

Викторова Анна Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1868

Сын: Викторов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Викторов Василий Михайлов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1870

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Викторов Василий Михайлов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close