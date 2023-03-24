Шахторин Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахторин Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахторин Никита

Мать ребёнка: Шахторина (Николаевская) Елена

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шахторина) Екатерина

Мать ребёнка: Шахторина (Николаевская) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахторина (Николаевская) Елена

Рождение ребёнка
1989

Сын: Шахторин Илья

Мать ребёнка: Шахторина (Николаевская) Елена

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

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