Шатухина (Неизвестно) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатухина (Неизвестно)

Шатухина (Неизвестно)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кольцова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Шатухин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатухин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шатухин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатухин Семен Николаевич

Отец ребёнка: Шатухин Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close