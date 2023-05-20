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Шмеман Сергей Александрович

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Место рождения

г. Кламар, Иль-де-Франс, Французское государство

Дата рождения

12.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1945

Отец: Шмеман Александр Дмитриевич

Мать: Шмеман (Осоргина) Иулиания Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмеман Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шмеман (Шидловская) Мария Алексеевна

Бракосочетание
13.09.1970

Жена: Шмеман (Шидловская) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Шмеман Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Шмеман (Шидловская) Мария Алексеевна

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