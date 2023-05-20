Шмеман Сергей Александрович
Место рожденияг. Кламар, Иль-де-Франс, Французское государство
Дата рождения12.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмеман Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шмеман (Шидловская) Мария Алексеевна
Бракосочетание
13.09.1970
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Шмеман Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Шмеман (Шидловская) Мария Алексеевна