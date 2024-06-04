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Жданова Екатерина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Николай Яковлев

Отец ребёнка: Жданов Яков Дмитриев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Яков Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1884

Сын: Жданов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Жданов Яков Дмитриев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1884

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