Жданова Екатерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жданов Яков Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Яков Дмитриев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1884
Отец ребёнка: Жданов Яков Дмитриев
Смерть
После 1884