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Филипп Никитин

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.11.1899

Дата смерти

12.04.1900

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1899

Отец: Никита Арсениев

Мать: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1900
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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