Филипп Никитин
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.11.1899
Дата смерти12.04.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1899
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1900
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище