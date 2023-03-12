Рождественский Алексей Степанович 05.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рождественский Алексей Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.10.1883

умер 14.12.1948, г. Брюссель, Королевство Бельгия

Супруги
Рождественская (Ван-Дер-Шкруф) Нина Михайловна09.07.1887 г.р.
Дети
Рождэ (Рождественский) Олег Алексеевич19.08.1909 г.р.
Станюкович (Рождественская) Галина Алексеевна20.04.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1908

Жена: Рождественская (Ван-Дер-Шкруф) Нина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
19.08.1909

Сын: Рождэ (Рождественский) Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Рождественская (Ван-Дер-Шкруф) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1914

Дочь: Станюкович (Рождественская) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Рождественская (Ван-Дер-Шкруф) Нина Михайловна

Смерть
14.12.1948
г. Брюссель, Королевство Бельгия

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