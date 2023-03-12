Рождественский Алексей Степанович
мужской, родился 05.10.1883
умер 14.12.1948, г. Брюссель, Королевство Бельгия
Супруги
Рождественская (Ван-Дер-Шкруф) Нина Михайловна09.07.1887 г.р.
Дети
Рождэ (Рождественский) Олег Алексеевич19.08.1909 г.р.
Станюкович (Рождественская) Галина Алексеевна20.04.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.08.1909
Сын: Рождэ (Рождественский) Олег Алексеевич
Мать ребёнка: Рождественская (Ван-Дер-Шкруф) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1914
Дочь: Станюкович (Рождественская) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Рождественская (Ван-Дер-Шкруф) Нина Михайловна
Смерть
14.12.1948
г. Брюссель, Королевство Бельгия