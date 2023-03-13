Килякова Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Киляковъ Наумъ
Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Киляковъ Матвей
Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Киляковъ Иванъ
Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киляковъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ
Бракосочетание
Неизвестно