Килякова Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килякова Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Киляковъ Наумъ

Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Киляковъ Матвей

Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Киляковъ Иванъ

Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Киляковъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киляковъ Кузьма Михайловъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киляковъ Кузьма Михайловъ

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