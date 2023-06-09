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(Килякова) Анна
(Килякова) Анна
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Место рождения
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1789
Пол
Женский
Отец
Киляковъ Кузьма Михайловъ
1739 г.р.
Мать
Килякова Авдотья Васильева
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Киляковъ Кузьма Михайловъ
Мать:
Килякова Авдотья Васильева
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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