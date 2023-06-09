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(Килякова) Анна

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Киляковъ Кузьма Михайловъ

Мать: Килякова Авдотья Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан