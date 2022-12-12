Даут Ахметов
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Ахмет Алметев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сулейман Даутов
Мать ребёнка: Минка Аитова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Зулейха Даутова
Мать ребёнка: Минка Аитова
Рождение ребёнка
?.05.1762
Дочь: Сагида Даутова
Мать ребёнка: Минка Аитова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минка Аитова
Смерть
Неизвестно