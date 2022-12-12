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Даут Ахметов

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Место рождения

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Ахмет Алметев

Мать: не указана

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сулейман Даутов

Мать ребёнка: Минка Аитова

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Зулейха Даутова

Мать ребёнка: Минка Аитова

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1762

Дочь: Сагида Даутова

Мать ребёнка: Минка Аитова

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минка Аитова

Смерть
Неизвестно
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