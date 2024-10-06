(Лапшина) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лапшина) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшин Иван Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Поликарпович

предположительно
Рождение ребёнка
07.07.1856 ст.

Дочь: (--) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Егор Поликарпович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/37 воспр. Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.04.1861 ст.

Сын: Никита Егорович

Отец ребёнка: Егор Поликарпович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/14
Восприемник
25.03.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/97
Восприемник
26.10.1868 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/69
Смерть
Неизвестно

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