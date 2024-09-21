Яковлев-Алексеев (Николаев) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения26.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1851 ст.
Бракосочетание
26.10.1869 ст.
Рождение ребёнка
11.01.1872 ст.
Сын: Николаев-Яковлев-Адексеев (Иванов) Иоанн (Иван) Михайлович
Мать ребёнка: Еремеева-Якимова (Борисова) Надежда Прокопиевна
Рождение ребёнка
11.01.1872 ст.
Сын: Николаев-Яковлев-Адексеев (Иванов) Павел Михайлович
Мать ребёнка: Еремеева-Якимова (Борисова) Надежда Прокопиевна
Рождение ребёнка
18.01.1874 ст.
Сын: Николаев-Яковлев-Адексеев (Иванов) Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Еремеева-Якимова (Борисова) Надежда Прокопиевна
Смерть
Неизвестно