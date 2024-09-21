Яковлев-Алексеев (Николаев) Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев-Алексеев (Николаев) Михаил Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1851 ст.

Отец: Алексеев (Яковлев) Иван Николаевич

Мать: Михайлова-Самойлова (Васильева) Евдокия Кондратьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.10.1869 ст.

Жена: Еремеева-Якимова (Борисова) Надежда Прокопиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1872 ст.

Сын: Николаев-Яковлев-Адексеев (Иванов) Иоанн (Иван) Михайлович

Мать ребёнка: Еремеева-Якимова (Борисова) Надежда Прокопиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1872 ст.

Сын: Николаев-Яковлев-Адексеев (Иванов) Павел Михайлович

Мать ребёнка: Еремеева-Якимова (Борисова) Надежда Прокопиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1874 ст.

Сын: Николаев-Яковлев-Адексеев (Иванов) Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Еремеева-Якимова (Борисова) Надежда Прокопиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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