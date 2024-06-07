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Дунаева Мария Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дунаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дунаев Николай Петрович

Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
21.02.1889

Сын: Дунаев Федор Петрович

Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
21.01.1892

Сын: Дунаев Максим Петрович

Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович

Рождение ребёнка
11.10.1898

Дочь: Дунаева Параскева Петровна

Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович

Смерть
1936

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