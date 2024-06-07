Дунаева Мария Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дунаев Иван Петрович
Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
21.02.1889
Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
21.01.1892
Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
11.10.1898
Дочь: Дунаева Параскева Петровна
Отец ребёнка: Дунаев Петр Ефимович
Смерть
1936