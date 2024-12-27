Шутова Евдокия (Авдотья) Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Тихон Елисеев
Мать: не указана
с Выселок
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Куракина (Шутова) Варвара Ларионовна
Отец ребёнка: Шутов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шутов Галактион Ларионович
Отец ребёнка: Шутов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Шутова) Мария Ларионовна
Отец ребёнка: Шутов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Федюкова (Шутова) Анна Ларионовна (Илларионовна)
Отец ребёнка: Шутов Ларион Иванович
Смерть
Неизвестно