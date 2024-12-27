Шутова Евдокия (Авдотья) Тихоновна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шутова Евдокия (Авдотья) Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тихон Елисеев

Мать: не указана

с Выселок
Бракосочетание
1862

Муж: Шутов Ларион Иванович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Куракина (Шутова) Варвара Ларионовна

Отец ребёнка: Шутов Ларион Иванович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шутов Галактион Ларионович

Отец ребёнка: Шутов Ларион Иванович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Шутова) Мария Ларионовна

Отец ребёнка: Шутов Ларион Иванович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Федюкова (Шутова) Анна Ларионовна (Илларионовна)

Отец ребёнка: Шутов Ларион Иванович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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