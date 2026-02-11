Долгоруков Василий Васильевич 27.03.1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгоруков Василий Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.03.1787, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 12.12.1858

Отец
Долгоруков Василий Васильевич03.07.1750 г.р.
Мать
Долгорукова (Барятинская) Екатерина Фёдоровна29.10.1769 г.р.
Супруги
Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна1793 г.р.
Дети
Долгоруков Василий Васильевич14.11.1812 г.р.
Нарышкина (Долгорукова) Мария Васильевна19.04.1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1787

Отец: Долгоруков Василий Васильевич

Мать: Долгорукова (Барятинская) Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгорукова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна

Бракосочетание
07.01.1812

Жена: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DolgorukovGagarina.jpg ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.167А. с. 22. Метрические книги Исаакиевского собора.

Рождение ребёнка
14.11.1812

Сын: Долгоруков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.167А. с. 19. Метрические книги Исаакиевского собора.

Рождение ребёнка
19.04.1814

Дочь: Нарышкина (Долгорукова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.640. с. 2. Метрические книги Придворного собора Зимнего дворца.

Рождение ребёнка
05.02.1816

Дочь: Долгорукова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.182. с. 142. Метрические книги церкви Вознесения Господня при Адмиралтействе.

Рождение ребёнка
26.09.1820

Сын: Долгоруков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.196. с. 54. Метрические книги Сергиевского собора.

Смерть
12.12.1858

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