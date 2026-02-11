Долгоруков Василий Васильевич
мужской, родился 27.03.1787, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 12.12.1858
ОтецДолгоруков Василий Васильевич03.07.1750 г.р.
МатьДолгорукова (Барятинская) Екатерина Фёдоровна29.10.1769 г.р.
Супруги
Дети
Долгоруков Василий Васильевич14.11.1812 г.р.
Нарышкина (Долгорукова) Мария Васильевна19.04.1814 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1787
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгорукова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна
Бракосочетание
07.01.1812
Рождение ребёнка
14.11.1812
Сын: Долгоруков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
19.04.1814
Дочь: Нарышкина (Долгорукова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
05.02.1816
Дочь: Долгорукова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
26.09.1820
Сын: Долгоруков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Гагарина) Варвара Сергеевна
Смерть
12.12.1858