Сосипатров Сосипатр
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сосипатров Федор Сосипатров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Сосипатров Михаил Сосипатров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосипатров Александр Сосипатров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосипатров Семён Сосипатров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно