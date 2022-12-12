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Сосипатров Сосипатр

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Место рождения

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сосипатров Федор Сосипатров

Мать ребёнка: не указана

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сосипатров Михаил Сосипатров

Мать ребёнка: не указана

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосипатров Александр Сосипатров

Мать ребёнка: не указана

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосипатров Семён Сосипатров

Мать ребёнка: не указана

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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