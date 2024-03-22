Ермолаев Николай Романов
Место рождения
Дата рождения1927 ст.
Дата смерти19.02.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927 ст.
Отец: Ермолаев Роман Сергеев
Военная служба
Неизвестно
Ермолаев Николай Романович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, д.Нератовка (в оригинале документа) Наименование военкомата: Заинский ... Показать все
Смерть
19.02.1970