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Ермолаев Николай Романов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1927 ст.

Дата смерти

19.02.1970

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927 ст.

Отец: Ермолаев Роман Сергеев

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
Неизвестно
Ермолаев Николай Романович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, д.Нератовка (в оригинале документа) Наименование военкомата: Заинский ... Показать все
Смерть
19.02.1970
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