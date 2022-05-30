Viazmensky(Kogan) Rima
женский, родилась 22.06.1962, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецKogan Lev(Liova)01.03.1940 г.р.
МатьKogan(Segal) (Сегал) Изабелла Яковлевна04.12.1940 г.р.
Дети
Viazmensky Misha08.05.1985 г.р.
Viazmensky Daniel(Dani)03.05.1989 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.05.1985
Сын: Viazmensky Misha
Отец ребёнка: Viazmensky Alecsander(Sasha)
Рождение ребёнка
03.05.1989
Отец ребёнка: Viazmensky Alecsander(Sasha)