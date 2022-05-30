Viazmensky(Kogan) Rima 22.06.1962 — найти родственников по фамилии на Familio

Viazmensky(Kogan) Rima

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 22.06.1962, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Kogan Lev(Liova)01.03.1940 г.р.
Мать
Kogan(Segal) (Сегал) Изабелла Яковлевна04.12.1940 г.р.
Дети
Viazmensky Misha08.05.1985 г.р.
Viazmensky Daniel(Dani)03.05.1989 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1962

Отец: Kogan Lev(Liova)

Мать: Kogan(Segal) (Сегал) Изабелла Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
08.05.1985

Сын: Viazmensky Misha

Отец ребёнка: Viazmensky Alecsander(Sasha)

Рождение ребёнка
03.05.1989

Сын: Viazmensky Daniel(Dani)

Отец ребёнка: Viazmensky Alecsander(Sasha)

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