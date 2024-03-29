(Солодовникова) Нина Казьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солодовникова) Нина Казьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917

Отец: Солодовников Казьма Ильич

Мать: Солодовникова Анастасия Ивановна

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