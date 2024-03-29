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(Солодовникова) Нина Казьмина
(Солодовникова) Нина Казьмина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1917
Пол
Женский
Отец
Солодовников Казьма Ильич
Мать
Солодовникова Анастасия Ивановна
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917
Отец:
Солодовников Казьма Ильич
Мать:
Солодовникова Анастасия Ивановна
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