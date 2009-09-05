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Романова Злата Андреевна
Романова Злата Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.2009
Пол
Женский
Отец
Романов Андрей Михайлович
1985 г.р.
Мать
Шахваростова Марина Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2009
Отец:
Романов Андрей Михайлович
Мать:
Шахваростова Марина Сергеевна
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