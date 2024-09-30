Хирвонен (Лайтинен) Жустина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1920
Рождение ребёнка
01.04.1922
Дочь: (Хирвонен) Анна-Нийна Павловна
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1923
Сын: Хирвонен Вальтер Павлович
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1925
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1926
Дочь: (Хирвонен) Нийна Павловна
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Иванович
Смерть
Неизвестно