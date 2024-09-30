Хирвонен (Лайтинен) Жустина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хирвонен (Лайтинен) Жустина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1920

Муж: Хирвонен Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1922

Дочь: (Хирвонен) Анна-Нийна Павловна

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Иванович

Рождение ребёнка
13.09.1923

Сын: Хирвонен Вальтер Павлович

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1925

Сын: Хирвонен Виктор Павлович

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1926

Дочь: (Хирвонен) Нийна Павловна

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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