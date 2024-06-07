Дропа (Евдачок) Марфа Семёновна 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дропа (Евдачок) Марфа Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Дропа Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Дропа Фёдор Яковлевич/Иоакимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1786 ст.

Дочь: Поправка (Дропа) Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дропа Фёдор Яковлевич/Иоакимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Дропа Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Дропа Фёдор Яковлевич/Иоакимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1795 ст.

Сын: Дропа Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Дропа Фёдор Яковлевич/Иоакимович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1816
Криски, Чернігівська область

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