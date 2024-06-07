Дропа (Евдачок) Марфа Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Дропа Фёдор Яковлевич/Иоакимович
Рождение ребёнка
22.12.1786 ст.
Дочь: Поправка (Дропа) Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дропа Фёдор Яковлевич/Иоакимович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Дропа Фёдор Яковлевич/Иоакимович
Рождение ребёнка
13.07.1795 ст.
Отец ребёнка: Дропа Фёдор Яковлевич/Иоакимович
Смерть
После 1816