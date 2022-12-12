Янча Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти24.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Янча Григорий Терентьевич
Мать: не указана
Смерть
24.09.1943
Погиб от сквозного ранения в грудную клетку
Перезахоронение
18.09.2010
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Останки найдены в сентябре 2010 года, Ленинградская область, Кировский район, деревня Марьино. Захоронен 18 сентября 2010 года, Ленинградская область, Кировский район, мемориальный комплекс "Синявски... Показать все