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Янча Владимир Григорьевич

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Место рождения

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

24.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Янча Григорий Терентьевич

Мать: не указана

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Смерть
24.09.1943
Погиб от сквозного ранения в грудную клетку
Перезахоронение
18.09.2010
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Останки найдены в сентябре 2010 года, Ленинградская область, Кировский район, деревня Марьино. Захоронен 18 сентября 2010 года, Ленинградская область, Кировский район, мемориальный комплекс "Синявски... Показать все
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