Алексеев Иван Трифонович
мужской, родился 26.01.1908
умер 08.07.1946
ОтецАлексеев Трифон ЯковлевичНеизвестно г.р.
МатьАлексеева (Гущина) Мария Степановна14.01.1880 г.р.
Супруги
Алексеева (Горина) Надежда АлександровнаНеизвестно г.р.
Алексеева (Высотская) Мария Семеновна04.07.1910 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1908
Место жительства
Неизвестно
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
25.02.1931
Развод
05.07.1940
Бракосочетание
22.07.1940
Смерть
08.07.1946