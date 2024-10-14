Алексеев Иван Трифонович 26.01.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексеев Иван Трифонович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 26.01.1908

умер 08.07.1946

Отец
Алексеев Трифон ЯковлевичНеизвестно г.р.
Мать
Алексеева (Гущина) Мария Степановна14.01.1880 г.р.
Супруги
Алексеева (Горина) Надежда АлександровнаНеизвестно г.р.
Алексеева (Высотская) Мария Семеновна04.07.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1908

Отец: Алексеев Трифон Яковлевич

Мать: Алексеева (Гущина) Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
25.02.1931

Жена: Алексеева (Горина) Надежда Александровна

Развод
05.07.1940

Жена: Алексеева (Горина) Надежда Александровна

Бракосочетание
22.07.1940

Жена: Алексеева (Высотская) Мария Семеновна

Смерть
08.07.1946

Причина смерти: туберкулез

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