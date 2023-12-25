Воеводская (Кочубей) Софья Викторовна
женский, родилась 18.07.1896, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 03.02.1920, Стамбул
МатьКочубей (Белосельская-Белозерская) Елена Константиновна05.07.1869 г.р.
ОтецКочубей Виктор Сергеевич11.10.1860 г.р.
Супруги
Воеводский Георгий Степанович1891 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.02.1918
Смерть
03.02.1920