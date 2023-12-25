Воеводская (Кочубей) Софья Викторовна 18.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Воеводская (Кочубей) Софья Викторовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.07.1896, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 03.02.1920, Стамбул

Мать
Кочубей (Белосельская-Белозерская) Елена Константиновна05.07.1869 г.р.
Отец
Кочубей Виктор Сергеевич11.10.1860 г.р.
Супруги
Воеводский Георгий Степанович1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1896

Отец: Кочубей Виктор Сергеевич

Мать: Кочубей (Белосельская-Белозерская) Елена Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
11.02.1918

Муж: Воеводский Георгий Степанович

Смерть
03.02.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.