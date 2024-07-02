Полякова Федора Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Федора Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волгин Тихон Сергеевич

Рождение ребёнка
10.07.1936

Дочь: Голованова Корнюшина Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Бродовое, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

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