Полякова Федора Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1936
Дочь: Голованова Корнюшина Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Волгин Тихон Сергеевич
Смерть
Неизвестно
Бродовое, Аннинский муниципальный район, Воронежская область