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Салова (Курова) Марина

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Куровъ Абрамъ

Мать: Карова Анна Дмитриева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Саловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Саловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Саловъ Николай

Отец ребёнка: Саловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Саловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саловъ Иванъ

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