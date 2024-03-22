Салова (Курова) Марина
Место рождения
Дата рождения1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Куровъ Абрамъ
Мать: Карова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Саловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Саловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Саловъ Николай
Отец ребёнка: Саловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Саловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саловъ Иванъ