Карова Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карова Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Куровъ Ионъ

Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Куровъ Гаврила

Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Куровъ Семенъ

Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Салова Марина

Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куровъ Абрамъ

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