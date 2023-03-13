Карова Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Куровъ Ионъ
Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Куровъ Гаврила
Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Куровъ Семенъ
Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Салова Марина
Отец ребёнка: Куровъ Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куровъ Абрамъ