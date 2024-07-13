Зайчикова (Морашова) Александра Васильевна 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайчикова (Морашова) Александра Васильевна

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Место рождения

Пищалкино, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Морашов Василий Андреев

Мать: Морашова Евдокия Петрова

Пищалкино, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кой, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Мурашова) Раида

Отец ребёнка: Никишин ?

Рождение ребёнка
26.10.1941

Дочь: Кондакова (Зайчикова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Зайчиков Николай Иванович

Пищалкино, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Зайчиков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Мамонов Алексей

Пищалкино, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1953

Дочь: Крючкова (Зайчикова) Раида Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Пищалкино, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
2000
Кой, Сонковский муниципальный район, Тверская область

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