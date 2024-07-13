Зайчикова (Морашова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Морашов Василий Андреев
Мать: Морашова Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Мурашова) Раида
Отец ребёнка: Никишин ?
Рождение ребёнка
26.10.1941
Дочь: Кондакова (Зайчикова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Зайчиков Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Зайчиков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Мамонов Алексей
Рождение ребёнка
15.01.1953
Дочь: Крючкова (Зайчикова) Раида Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Смерть
2000