Худобин Владислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худобин Владислав Иванович

Место рождения

Медвенка, Курская область

Дата рождения

24.10.1947

Дата смерти

13.08.2013

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1947

Отец: Худобин Иван

Мать: Худобина (Алферова) Анжелика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
13.08.2013

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