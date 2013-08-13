Худобин Владислав Иванович
Место рожденияМедвенка, Курская область
Дата рождения24.10.1947
Дата смерти13.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1947
Отец: Худобин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
13.08.2013