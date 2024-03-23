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Старчикова Инна

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Место рождения

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

Дата рождения

26.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1971

Отец: Старчиков Валерий Егорович

Мать: Старчикова Любовь Ивановна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
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