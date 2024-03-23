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Старчикова Инна
Старчикова Инна
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Древо
Место рождения
Междуреченск
, Междуреченский, Кемеровская область
Дата рождения
26.01.1971
Пол
Женский
Отец
Старчиков Валерий Егорович
1948 г.р.
Мать
Старчикова (Кондратьева) Любовь Ивановна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1971
Отец:
Старчиков Валерий Егорович
Мать:
Старчикова Любовь Ивановна
Междуреченск
, Междуреченский, Кемеровская область
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