Петров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Татьяна

Мать ребёнка: Петрова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай

Мать ребёнка: Петрова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елизавета

Смерть
Неизвестно

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