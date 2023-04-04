Петров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Татьяна
Мать ребёнка: Петрова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Николай
Мать ребёнка: Петрова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Елизавета
Смерть
Неизвестно