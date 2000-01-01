Ефимовых Марфа Алексеевна
Место рожденияд. Кекур (Нагорский р-н; Георгиевская волость; Слободской р-н, Кировская обл.)
Дата рождения11.09.1903
Дата смерти29.09.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903
Отец: Ефимовых Алексей Феофонович
Мать: - Ирина Георгиевна
д. Кекур (Нагорский р-н; Георгиевская волость; Слободской р-н, Кировская обл.)
Бракосочетание
11.08.1925
Бракосочетание
11.08.1925 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1936
Сын: Лутошкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Лутошкин Пётр Тимофеевич
Смерть
29.09.1985