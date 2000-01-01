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Ефимовых Марфа Алексеевна

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Место рождения

д. Кекур (Нагорский р-н; Георгиевская волость; Слободской р-н, Кировская обл.)

Дата рождения

11.09.1903

Дата смерти

29.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903

Отец: Ефимовых Алексей Феофонович

Мать: - Ирина Георгиевна

д. Кекур (Нагорский р-н; Георгиевская волость; Слободской р-н, Кировская обл.)
Бракосочетание
11.08.1925

Муж: Лутошкин Пётр Тимофеевич

Бракосочетание
11.08.1925 ст.

Муж: Лутошкин Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.01.1936

Сын: Лутошкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Лутошкин Пётр Тимофеевич

Смерть
29.09.1985
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