(Васильева) Настасья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Васильева) Настасья

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Иванов Александр1835 г.р.
Дети
Богачев (Александрова) Ксения Александровна1858 г.р.
Александров Максим Александров12.08.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1853

Муж: Иванов Александр

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Богачев (Александрова) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
12.08.1862

Сын: Александров Максим Александров

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
01.04.1865

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
20.01.1874

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
09.06.1875

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
03.11.1877

Сын: Михаил Александров

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
07.12.1879

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Иванов Александр

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