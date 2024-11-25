(Васильева) Настасья
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Иванов Александр1835 г.р.
Дети
Александров Максим Александров12.08.1862 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1853
Муж: Иванов Александр
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Богачев (Александрова) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
12.08.1862
Сын: Александров Максим Александров
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
01.04.1865
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
20.01.1874
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
09.06.1875
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
03.11.1877
Сын: Михаил Александров
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
07.12.1879
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Иванов Александр