Дмитрий Васильев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Василий Иванов
Мать: Евдокия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феодосия Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гавриил Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно