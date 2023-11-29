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Дмитрий Васильев

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Василий Иванов

Мать: Евдокия Емельянова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Гавриил Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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