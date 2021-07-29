Погодин Тимофей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодин Тимофей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.2021

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2021

Отец: Погодин Роман Юрьевич

Мать: Погодина Анастасия

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