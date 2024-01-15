Аксёнова Первая Жена Степана Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксёнов Степан Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лоскутова Дарья Степанова
Отец ребёнка: Аксёнов Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно