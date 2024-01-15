Аксёнова Первая Жена Степана Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Первая Жена Степана Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1833 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксёнов Степан Иванов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лоскутова Дарья Степанова

Отец ребёнка: Аксёнов Степан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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