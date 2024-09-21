Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Ивановна

Елена Ивановна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.