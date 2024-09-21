Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Семён Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич