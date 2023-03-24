Шумиляс (Казанцева) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумиляс (Казанцева) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.
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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумиляс Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумиляс Валерий Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулёз

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