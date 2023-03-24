Шумиляс (Казанцева) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумиляс Валерий Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: туберкулёз