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Горюнов Никита Кодратов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Горюнов Кодрат Ильин

Мать: Анна Леонова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1825

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: Марфа Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Горюнов Александр Никитин

Мать ребёнка: Марфа Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1830

Дочь: Феодосия Никитина

Мать ребёнка: Марфа Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1832

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Марфа Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Силуянова

Смерть
Неизвестно
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