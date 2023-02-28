Горюнов Никита Кодратов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Горюнов Кодрат Ильин
Мать: Анна Леонова
Рождение ребёнка
11.06.1825
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: Марфа Силуянова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горюнов Александр Никитин
Мать ребёнка: Марфа Силуянова
Рождение ребёнка
23.05.1830
Дочь: Феодосия Никитина
Мать ребёнка: Марфа Силуянова
Рождение ребёнка
12.07.1832
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Марфа Силуянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Силуянова
Смерть
Неизвестно